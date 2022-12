STORY: In den vergangenen Jahren hatten Tesla-Käufer, die monatelang auf die Auslieferung ihres Neuwagens warteten, zwei Möglichkeiten: Sie konnten das begehrte Elektrofahrzeug behalten oder es zu einem noch höheren Preis an einen Käufer mit weniger Geduld verkaufen. Die Tage diese gewinnbringenden Models könnten gezählt sein. Denn die Preise für gebrauchte Teslas fallen schnell, auch schneller als die anderer Autohersteller. Der Durchschnittspreis für einen gebrauchten Tesla lag im November in den USA bei fast 56.000 Dollar, gegenüber einem Höchststand von über 67.000 Dollar im Juli, immerhin ein Rückgang um 17 Prozent. In den vergangenen zwei Jahren hatten steigende Benzinpreise die Elektro-Nachfrage angekurbelt. Tesla selbst erhöhte die Preise zudem schneller als andere Marken. Nun sinken die Benzinpreise, Teslas Produktion steigt und die Konkurrenz für Elektrofahrzeuge wächst. Manche Analysten sind zudem der Meinung, dass Elon Musks Twitter-Eskapaden potenzielle Käufer abschreckt. Vergangene Woche bot das Unternehmen bereits einen Rabatt von 7.500 Dollar für Model Y und Model 3 an und verdoppelte damit den bisherigen Rabatt. Die Tesla-Aktien sind von fast 400 Dollar auf etwa 113 Dollar am Dienstag gefallen. Eine Stellungnahme Teslas gab es zunächst nicht. Das Unternehmen hat seine Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aufgelöst.

