STORY: Tesla-Chef Elon Musk will den Kurznachrichtendienst Twitter für 41,4 Milliarden Dollar kaufen. Das geht aus Dokumenten für die US-Aufsichtbehörden am Donnerstag hervor. Demnach bietet Musk 54,20 Dollar je Twitter-Aktie, was einen Aufschlag von 38 Prozent auf den Schlusskurs vom 1. April bedeutet. Musk war zuvor mit mehr als neun Prozent bei Twitter eingestiegen. Er wolle Twitter nach einer Übernahme von der Börse nehmen, weil der Dienst nur so das Potenzial als Plattform für Redefreiheit ausschöpfen könne, kündigt der 50-jährige Unternehmer an. Sein Angebot sei sein bestes und endgültiges Angebot, betonte Musk. Wenn es nicht angenommen werde, müsse er seine Position als Aktionär überdenken. Anfang der Woche hatte Musk davon Abstand genommen, in den Verwaltungsrat von Twitter einzuziehen. Ein Sitz in dem Gremium hätte rechtlich verhindert, dass er ein Übernahmeangebot für den Kurznachrichtendienst abgibt.

