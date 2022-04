STORY: Wissenschaftler in Australien testen besondere Solarmodule, mit denen sie ein Elektroauto der Marke Tesla auf eine rund 15.000 Kilometer lange Reise schicken wollen. Das Experiment ist für September geplant. Dazu Projektleiter Paul Dastoor in Gosforth an der Westküste Australiens: „Ja, ich denke, dass die Tatsache, dass wir einen Tesla haben, der durch Australien fährt und wir zeigen, dass er mit australischer, brandneuer Solartechnologie betrieben wird, sehr viel dazu beiträgt, dieses Konzept bekannt zu machen. Und dass Leute denken werden, das will ich auch. Ich denke, die Gesellschaft sucht diese Antworten auf Probleme, mit denen sie tagein, tagaus im Zusammenhang mit dem Klimawandel konfrontiert wird.“ Bei dem Charge Around Australia Project, abgekürzt CAA wird ein Tesla über 18 bedruckte Kunststoff-Solarmodule angetrieben. Diese müssen für den Ladevorgang bei Sonnenschein ausgerollt werden. Die Kosten für die Module liegen bei rund 10 australischen Dollar pro Quadratmeter - umgerechnet sind das etwa 7 Euro. Die experimentelle Reise soll 80 Tage lang quer durch Australien gehen. Und auch Besuche an Schulen sind geplant, um der neuen Generation einen Vorgeschmack auf eine mögliche Zukunfts-Vision zu geben.

