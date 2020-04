Wie zahlreiche andere Autobauer auch, widmet sich das US-amerikanische Unternehmen Tesla angesichts der Corona-Krise nun der Herstellung von Beatmungsgeräten. Auf dem Youtube Kanal des Unternehmens wurde am Sonntag ein Video veröffentlicht, in dem Ingenieure die Bau- und Funktionsweise der Geräte erklären. Lars Moravy, Vizepräsident für Fahrzeugtechnik bei Tesla zeigt eines der Geräte. "Das hier dient der Atmungssimulation, das simuliert einfach, was die Lunge tut. Es besteht aus verschiedenen Komponenten und atmet." Die Konstruktion der Beatmungsgeräte stützt sich laut der Ingenieure stark auf Tesla Autoteile, damit schnell produziert werden kann. Tesla-Chef Elon Musk sagte bereits Ende März, dass Tesla plane, zugelassene Beatmungsgeräte an Krankenhäuser in den Regionen zu spenden, in die der Elektroautohersteller liefert. Die Financial Times hat allerdings berichtet, dass die von Musk an einige Krankenhäuser in New York City gespendeten Geräte nicht die Art von Beatmungsgeräten waren, die für den Einsatz auf Intensivstationen nachgefragt wurden. Regierungen weltweit haben an Automobilhersteller und Luft- und Raumfahrtunternehmen appelliert, bei der Beschaffung oder Herstellung von Beatmungsgeräten zu helfen. In Großbritannien entstanden Beatmungsmaschinen etwa durch die Zusammenarbeit des Londoner Universitätskrankenhauses Mervyn Singer und Mercedes.