Am Samstag kam es im Südosten Berlins erneut zu Demonstrationen von Gegnern des geplanten Tesla-Werks. Der US-amerikanische Elektroautobauer will in Grünheide in Brandenburg eine Fabrik errichten. Und schon bald soll der Bau der allerersten europäischen Produktionsstätte beginnen. Das geplante Tesla-Werk in Grünheide stößt jedoch nicht überall auf Begeisterung. Die Kritiker wenden sich gegen die geplante Rodung eines Waldstücks sowie den Bau in einem Trinkwasserschutzgebiet. Anwohner gehen deshalb auf die Barrikaden. So wie Frank Gersdorf, Mitglied der "Bürgerinitiative Grünheide gegen Gigafactory": "Wir halten den Standort der Gigafactory in einem Trinkwasserschutzgebiet für nicht relevant und möchten dort auch nicht, dass dort diese Fabrik gebaut wird." Es gibt allerdings auch gute Gründe für dieses Projekt, wie auch die am Samstag anwesenden Gegendemonstranten unterstreichen wollten. Denn wenn Tesla tatsächlich bauen sollte, wäre es eine gewaltige Großinvestition in Berlin-Brandenburg. Mit einem Umfang von rund drei Milliarden Euro und mit etwa 9000 Arbeitskräften. Sie sollen dann auf dem circa 420 Fußballfelder großen Fabrikgelände jährlich bis zu 500.000 Elektroautos produzieren.