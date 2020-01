Das US-amerikanische Unternehmen Tesla ist zum ersten mal mehr wert als Volkswagen. Am Mittwoch knackte der Börsenwert die Marke von 100 Milliarden US-Dollar. Damit ist Tesla aktuell auf Platz zwei der wertvollsten Autobauer, an deren Spitze Toyota mit 230 Milliarden Dollar steht Allein in den letzten drei Monaten hat sich der Wert von Tesla mehr als verdoppelt. Damit erholte sich das Unternehmen von einem tiefen Absturz, bei dem es im vergangenen Jahr die Hälfte an Wert eingebüßt hatte. Der Entwickler von Elektro-Autos profitiert dabei von einer wachsenden Nachfrage in Europa und China. Erst vor kurzem eröffnete Firmenchef Elon Musk eine neue Fabrik in Schanghai, weniger als ein Jahr nach Baubeginn. Auch in Deutschland ist eine sogenannte Gigafactory geplant.