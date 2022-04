STORY: Die Belastungen um Lieferengpässe und steigende Rohstoffkosten sind abgeschüttelt: Mit seiner Ertragskraft setzt der Elektroautobauer Tesla neue Standards in der Branche. Der von dem Multimilliardär Elon Musk geführte US-Konzern schraubte die operative Rendite zu Jahresbeginn hoch auf 19,2 Prozent - viereinhalb Prozentpunkte mehr als im vorangegangenen Quartal. Tesla erreichte damit ein Niveau, das fast alle anderen Mitbewerber in den Schatten stellt. Lediglich Nischenhersteller wie einige Sportwagenschmieden können da mithalten. Zuletzt hatte Tesla die Preise für seine Fahrzeuge kräftig erhöht. Das kam bei Experten gut an. Die Tesla-Aktie legte nachbörslich um sechs Prozent zu. Den Umsatz steigerte Tesla im ersten Quartal um 81 Prozent auf 18,8 Milliarden Dollar - eine Milliarde mehr als von Experten zuvor erwartet. Der Nettogewinn schnellte in die Höhe, auf 3,3 Milliarden US-Dollar. Mit zwei neuen Fabriken bei Berlin und in Texas will Tesla seine Abhängigkeit von China verringern und die hohe Nachfrage besser bedienen. In seinem größten Werk in Shanghai hatten die Bänder wegen des Corona-Lockdowns zuletzt fast drei Wochen stillgestanden.

Mehr