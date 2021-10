Laut Tesla-Chef Elon Musk will der Elektroautohersteller seinen Hauptsitz von Palo Alto in Kalifornien nach Austin in Texas verlegen. Musk verkündete dies auf der jährlichen Aktionärsversammlung von Tesla in der Auto- und Batteriefabrik in Austin, die sich noch im Bau befindet. Dabei betonte er, dass Tesla Kalifornien nicht vollständig verlassen werde. Darum gehe es nicht. Die Produktion in Kalifornien solle erhöht werden. Texas ist bekannt für seinen für Unternehmen günstigen Arbeitsmarkt und weniger für strenge Vorschriften als in anderen Bundesstaaten. Die offizielle Begründung seitens Tesla: niedrige Lebenshaltungskosten in Texas für die Beschäftigten. Bereits im vergangenen Jahr hatte Musk mit der Verlegung seines Firmensitzes gedroht. Damals ging es um die coroanbedingte Schließung des Werks im kalifornischen Fremont.

