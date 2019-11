Der Elektroautobauer Tesla will eine neue Fabrik im Großraum Berlin errichten. Das sagte Konzernchef Elon Musk am Dienstag bei einer Veranstaltung in Berlin. Die "Gigafactory 4" solle in der Nähe des neuen Flughafens BER entstehen. In der Hauptstadt solle zudem ein Ingenieurs- und Designzentrum angesiedelt werden. Tesla hatte zuvor angekündigt, in Kürze den Standort seiner europäischen Fertigungsanlage bekanntzugeben, in der ab 2021 produziert werden soll. Tesla, das bisher in der Heimat USA produziert, zieht derzeit eine Fabrik in China hoch.