Fast fühlte sich das, was am vergangenen Wochenende in Liverpool stattfand, an, wie aus lang vergangener Zeit: Gesichter ohne Masken, fröhliche Menschen ohne Abstände, überschwängliche Lebensfreude. Und das alles dabei ganz legal - sogar im Dienste der Wissenschaft. 5000 Besucher waren für das einmalige Musikfestival angemeldet, um zu untersuchen, ob und wie derartige Veranstaltungen das Virus verbreiten. Zugangsbedingung war ein negativer Test sowie die Verpflichtung, sich fünf Tage nach dem Festival erneut PCR-testen zu lassen. Nach der Eingangkontrolle schienen viele der überwiegend jungen Gäste ihr Glück kaum fassen zu können. O-TON MEGHAN BUTLER UND RACHEL HARDMAN "Es fühlt sich so gut an, unglaublich, es ist einfach schon so lang her." "Vor zwei Jahren war ich auf meinem letzten Konzert. Und jetzt endlich wieder. Ein super Gefühl." O-TON HARRY CASTE "Ein bisschen seltsam ist es ehrlich gesagt schon, hierherzukommen und auf ein paar Tausend Leute zu treffen. Es ist komisch Leute zu sehen, die keine Masken tragen und sich einfach nur amüsieren. Ich hoffe, es wird ein guter Testlauf für die Sommerfestivals, Reading und so weiter. O-TON GRACE LANGTON-WIGNALL UND KATE WACKETT "Ich fühle mich noch ein bisschen mulmig. Aber es ist gut, dass es endlich weitergeht." "Wir sind so glücklich." O-TON HARRY SMITH UND HANNAH WILKINSON "Ja, cool, lass uns das Leben genießen. Let's get back to normal!" Die erhobenen Daten werden von einem Forschungsprogramm der Regierung verwendet, um den Einfluss von Menschenmengen auf die Verbreitung des Virus zu verstehen. Mit einem Line-Up von drei Bands und einer Dauer von sechs Stunden war das Festival noch weit entfernt von den mehrtägigen Großveranstaltungen wie etwa Glastonbury. Für die meisten Festivalbesucher wird es am Sonntag aber wohl keinen Ort gegeben haben, an dem sie lieber gewesen wären.

Mehr