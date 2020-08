Italien reagiert auf auf steigenden Corona-Infektionszahlen. Am römischen Flughafen Fiumcino wurden daher Teststationen aufgebaut. Seit Sonntag können sich hier Reisende aus Spanien, Griechenland, Kroatien und Malta untersuchen lassen. Dafür wurde ein extra abgetrennter Bereich im Flughafen bereitgestellt. Wie in Deutschland auch müssen die Passagiere dann zu Hause in Quarantäne auf das Test-Ergebnis warten. Italien war im Frühjahr eins der ersten Länder, die extrem stark von der Corona-Pandemie betroffen gewesen sind. Vor allem im Norden des Landes ist die Übersterblichkeit im März und April extrem hoch gewesen. Seit Bekanntwerden des Ausbruchs am 21. Februar hat Italien mehr als 35.000 Todesfälle verzeichnet. Doch durch strenge Auflagen und einen langen Lockdown hat es das Land geschafft, die Ansteckungen auf einem sehr niedrigen Stand zu halten. Am Samstag lag die Zahl der neuen Fälle bei rund 630 gegenüber 570 am Freitag. Für den Anstieg der Infektionszahlen in jüngester Zeit werden vor allem Reisende und Jugendliche verantwortlich gemacht, die sich nicht an Abstandsregeln halten und auch in größeren Gruppen ohne Mundschutz unterwegs sind.

