Mit Blick auf Olympia und die Paralympics in Tokio wird dieser Tage weiter getestet - nicht nur auf das Coronavirus, sondern hier am Rande dieses Para-Schwimm-Test-Wettkämpfe insbesondere der Bereich „Mixed Zone". Die ist für Medien und Athleten wichtig, hier trifft man sich nach dem Wettkampf zu Interviews. Der Test hier am Montag lief nun so: Zwei Athleten traten persönlich vor Reportern in der gemischten Zone auf, während zwei andere online mit Reportern sprachen. Es war das erste Mal seit der Wiederaufnahme der Testveranstaltungen in diesem Monat, dass Sportler auch persönlich in der Mixed Zone auftraten. Die Paralympics-Testveranstaltung war die dritte Testveranstaltung in Sachen „Mixed Zone" in den vergangenen fünf Tagen. Denn die Organisatoren wollen und müssen die Vorbereitungen weiter beschleunigen - weniger als drei Monate vor Beginn der Spiele. Die Olympischen Sommerspiele hier in Tokio sollen am 23.Juli starten, die Paralympischen Spiele dann gut einen Monat später.

Mehr