Lange Schlangen vor den Corona-Testzentren im Kreis Gütersloh auch am Donnerstag. Denn nach wie vor gilt, dass die Einwohner des unter Lockdown stehenden Kreises einen negativen Corona-Test brauchen, wenn sie sicher sein wollen, dass sie an ihrem geplanten Urlaubsort auch willkommen sind. Andere wollen einfach Gewissheit haben, ob sie mit dem Coronavirus infiziert sind oder nicht. Die nordrhein-westfälische Landesregierung hatte am Dienstag für die Kreise Gütersloh und Warendorf einen Lockdown verhängt, um ein Übergreifen des Corona-Virus aus einem Tönnies-Schlachthof, wo sich über 1.500 Mitarbeiter mit dem Virus infiziert hatten, auf die übrige Bevölkerung zu verhindern. "Also, wie soll ich das finden, natürlich scheiße! Ich meine, ich arbeite in Bielefeld. Und da ich ja aus Kreis Gütersloh komme, muss ich jetzt den Test machen. Aber ich mache es freiwillig auch. Ja, ist aber ´ne scheiß Situation, ne." "Ja ich bin hier, weil ich einfach sicher gehen möchte, ob ich das habe oder nicht. Weil manchmal hat man ja auch Allergie oder so. Da weiß man nicht, hat man jetzt die Symptome von Corona oder Allergie. Deswegen, einfach sicher gehen, dass man die anderen auch schützt." "Am Samstag haben wir was gebucht. Und wir sichern uns quasi jetzt ab, weil wir nicht so konkret weder von Schleswig-Holstein was wissen oder noch von unserer Landesregierung. Ob wir raus können, wann wir raus können, ob wir in Quarantäne gesetzt werden oder ob wir gar nicht einreisen dürfen, weil wir verschiedene Sachen schon gehört haben. Nichts Konkretes weiß man. Und das ist letztendlich für uns eine Absicherung, dass wir, wenn wir da sind, halt denen etwas vorzeigen können. Und dann müssen wir mit den Reaktionen leben, die uns vor Ort gegeben werden." Der Kreis Gütersloh kündigte die Einrichtung von sechs weiteren Test-Zentren an, um dem großen Andrang gerecht zu werden. Die Kapazitäten sollen nach Behördenangaben auf bis zu 10.000 Tests pro Tag ausgeweitet werden.