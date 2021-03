Corona-Test vor dem Rückflug. Nach den Änderungen der Reiseregeln warteten am Dienstag deutsche Touristen vor Corona-Teststationen in Mallorca. Fluggesellschaften dürfen nur noch Passagiere mit negativem Test mit nach Deutschland nehmen, das hatte die Bundesregierung letzte Woche beschlossen. Viele Reisende - auch nach Rückkehr in Frankfurt nahmen es gelassen, wünschten sich jedoch ein leichteres Verfahren: "Ich gehe davon aus, dass wir negativ sind, da hier mehr oder weniger kaum Leute sind, die Strände sind leer. Aber die Prozedur, einen Termin zu bekommen, hat uns jetzt einen Urlaubstag gekostet und auch mehrere Stunden. Das Ganze ist schon sehr aufwendig, um einen Test hier zu bekommen." "War einfach einen Test zu bekommen. Man muss am Flughafen selber bezahlen. Für mich ist es ok. Die Reglung ist aber nicht für alle Verantwortlichen eindeutig. Das heißt, wie es hier an der Durchsage erscheint: Man muss auf alles gefasst sein. Wie die Regelungen an diesem Tag gerade sind." "Also für mich: Sicherheit geht vor. Wir wollen alle reisen. Also müssen wir gucken, dass im Flugzeug niemand Corona hat. Und deswegen bin ich da absolut mit einverstanden. Fände es schön, wenn die Tests nicht ganz so teuer werden. Aber es ist auf jeden Fall richtig so, denke ich." Da der Tourismus in vielen deutschen Bundesländern derzeit kaum erlaubt ist, strömen zehntausende Deutsche zu Ostern auf die spanischen Balearen. Die große Sause ist aber dort auch nicht möglich: Derzeit gilt eine Sperrstunde ab 22:00 Uhr.

