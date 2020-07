Testpflicht oder nicht? Bei der Besichtigung eines Corona-Testzentrums am Flughafen Düsseldorf hat der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann von der CDU, am Montag eine Testpflicht für Rückreisende aus Risikogebieten gefordert. Die Testzentren an den NRW-Flughäfen bieten zurzeit freiwillige und kostenlose Tests an. Laumann forderte auch, dass bei der Einführung einer Testpflicht die Kosten der Tests dann von den Rückreisenden selbst getragen werden sollten. O-Ton: "Wenn das Testen verpflichtend ist, dann finde ich, dürfen die Kosten auch nicht bei der Solidargemeinschaft liegen, sondern da muss ein vernünftiger, pragmatischer Weg gefunden werden, diese Kosten dann auch von denjenigen, die gemeint haben, dass sie in einem Risikogebiet Urlaub machen müssen, letzten Endes selber getragen werden". Zumindest einige der heimkehrenden Flugreisenden nahmen das Testangebot in Düsseldorf bereitwillig an. O-TON HEIMKEHRENDE FLUGREISENDE HEIKE ULBRICH ("Ja, das finde ich natürlich sehr gut, weil ansonsten hätte ich es in der Türkei am Flughafen gemacht. Da hätte ich jetzt nur 15 Euro bezahlt. In Deutschland wäre ja deutlich teurer. Ansonsten finde ich, sollte es aber dann auch wirklich verpflichtend sein.") O-TON HEIMKEHRENDER FLUGREISENDER HUSSEYN COVAN ("Das Virus aus der Türkei ist nicht gefährlicher als aus Italien. Das ist das gleiche Virus, das COVID-19. Ob ich mich jetzt in Italien anstecke oder in der Türkei, das bleibt so oder so für die Menschen hier gefährlich. Und das muss dann halt von den Krankenkassen bezahlt werden.") O-TON HEIMKEHRENDE FLUGREISENDE KANORAN ASCI ("Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich war eine Woche in Antalya, und ich habe mich sehr erleichtert gefühlt, als ich das gehört habe, dass das in Düsseldorf gemacht wird. Ist gar nicht so einfach, einen Corona-Test hinter sich zu bringen. Ich finde es gut, ich würde schon sagen, dass es so bleiben sollte.") Das Bundesgesundheitsministerium prüft nach eigenen Angaben derzeit, ob Tests an Flughäfen Pflicht werden könnten. Gegebenfalls würde dafür das Infektionsschutzgesetz geändert werden.