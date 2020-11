Genf/Schweiz "Ein wahres Wunder der Natur" - seltener Diamant unter dem Hammer "Spirit of the Rose" erzielte rund 20 Millionen Euro Das lila-rosafarbene Juwel wurde 2017 in Russland gefunden Farbige Steine bei Superreichen hoch im Kurs Käufer blieb anonym

Mehr