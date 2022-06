STORY: Die tiefe Trauer in der texanischen Kleinstadt Uvalde hält weiter an. Denn am Dienstag haben die Verwandten, Bekannten und Einwohner mit den Beisetzungen der bei einem Schulmassaker getöteten Kinder und Lehrer begonnen. Rund eine Woche zuvor war ein 18-Jähriger mit einem halbautomatischen Gewehr in eine Grundschule gestürmt und hatte dabei 19 Kinder im Alter von 9 bis 11 Jahren getötet sowie zwei Lehrkräfte. Der grausame Angriff hat in den USA erneut die Diskussion um strengere Waffengesetze entfacht. Allerdings scheiterten bisher alle Versuche an den Stimmen einiger republikanischer Abgeordneter, die darin einen schweren Eingriff in ihre Freiheitsrechte sehen. Sie fordern hingegen bewaffnete Lehrer, Sicherheitskräfte sowie schärfere Kontrollen an den Schuleingängen.

