Bilder eines Tatorts in Austin im US-Bundesstaat Texas. Bewaffnete haben am Samstag mindestens 14 Menschen mit Schüssen teilweise schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei hatten zwei Männer das Feuer zunächst aufeinander eröffnet. Demnach hat einer der Männer nach der Tat fliehen können. Der Vorfall ereignete sich in einem beliebten Ausgehviertel der texanischen Hauptstadt. "Der erste Notruf ging um 1.24 ein, gefolgt von weiteren Anrufen. Am Tatort befand sich eine größere Anzahl von Menschen." "Zwei der Opfer sind weiter in kritischem Zustand. Zwölf andere sind stabil. Fast alle dieser Verletzten waren unschuldige Passanten oder standen zufällig dort", so Polizeichef Joseph Chacon. Einer der beiden Tatverdächtigen sei verhaftet worden.

