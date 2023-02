STORY: Bei Schüssen in einem Einkaufszentrum in der US-Stadt El Paso im Bundesstaat Texas ist mindestens ein Mensch getötet worden, drei weitere wurden verletzt. Ein mutmaßlicher Schütze sei von der Polizei festgenommen worden, ein weiterer sei zunächst auf der Flucht gewesen, berichtete die Zeitung «El Paso Times» unter Berufung auf die örtliche Polizei. Zwei der Verletzten waren dem Bericht zufolge in kritischem Zustand. "Ersten Berichten zufolge, und das ist alles nur vorläufig, wurde der Verdächtige kurz nach Beginn des Vorfalls im Einkaufszentrum in Gewahrsam genommen. Nun, wie es passiert ist, wer ihn in Gewahrsam genommen hat oder wie sich das abgespielt hat, darüber habe ich keine Informationen, aber ich weiß, dass er in Gewahrsam genommen wurde oder - Korrektur - die Person in Gewahrsam genommen wurde. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, die kurz nach dem Vorfall in Gewahrsam genommen wurde." Das Einkaufszentrum liegt nur wenige Meter von dem Supermarkt entfernt, in dem 2019 ein rechtsextremer Mann 23 Menschen erschossen hatte. Erst am Montag hatte ein Schütze auf dem Campus der Michigan State University das Feuer auf Unbeteiligte eröffnet. Drei Studierende wurden dabei getötet, fünf weitere Menschen wurden verletzt. US-Präsident Joe Biden hatte nach dem Vorfall den Kongress erneut zur Verabschiedung schärferer Waffengesetze aufgerufen.

