Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation kehren Teile der Welt vorsichtig zur Normalität zurück. Es sei möglich, Corona unter Kontrolle zu bringen und zu beginnen, ein normales soziales und wirtschaftliches Leben wieder aufzunehmen, sagt WHO-Vorstandsmitglied Mike Ryan. In Bangkok wurde es am Wochenende einigen Geschäften wieder erlaubt zu öffnen, nachdem die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Thailand in den letzten Wochen zurückgegangen war. Das für seine Essensstände bekannte China Town, hatte am Sonntag besonders viele Besucher. An vielen Ständen, wie bei diesem Restaurant für Haifischflossen, wurden die Kunden gebeten, sich an einen separaten Tisch zu setzen und auch sonst einen Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter einzuhalten. Der aktuelle Stand der Covid-19 Fälle in Thailand liegt bei fast 3000 mit 54 Todesfällen.