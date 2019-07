Wer Geburtstag hat, darf zuweilen eine Krone aus Pappe tragen. Doch wer ohnehin schon König ist, der sitzt am Ehrentag auf seinem Thron, so geschehen am Sonntag in der thailändischen Hauptstadt Bangkok. Anlass war das 67. Wiegenfest von König Maha Vajiralongkorn. Als Rama X. sitzt er seit Oktober 2016 auf dem Thron, die Krönung erfolgte erst im Mai dieses Jahres. An den offiziellen Feierlichkeiten nahm auch Königin Suthida teil, sowie die Schwester des Königs, Prinzessin Sirindhorn. Huldvoll nahm der Monarch die Wünsche der Familie und der Bevölkerung entgegen. Er wolle allen für die Glückwünsche danken und hoffe, die guten Wünsche zurückgeben zu können, so der Monarch. Maha Vajiralongkorn ist Sohn des 2016 verstorbenen Königs Bhumibol Adulyadej. Der hatte mehr als 70 Jahre auf dem thailändischen Thron gesessen. Sein Sohn gilt als exzentrisch und mit einem geschätzten Privatvermögen von 30 Milliarden US-Dollar als reichster Monarch der Welt. Erst am Freitag war bekannt geworden, dass ein Teil der Ländereien und Unternehmungen von der Steuer befreit werden.