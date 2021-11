Thailand lässt erstmals vollständig geimpfte Touristen quarantänefrei ins Land einreisen, was sich auch am Montag am Flughafen in Bangkok bemerkbar machte. Ankommende Reisende müssen geimpft sein und ihre erste Nacht in einem vorab genehmigten Hotel verbringen, in dem sie erneut einen negativen Coronatest vorweisen müssen. Nichts im Vergleich zu einer zweiwöchigen Quarantäne, haben sich die ersten Fluggäste gedacht. "Es waren besondere Umstände, Corona hat mich für 18 Monate von Thailand ferngehalten - also für anderthalb Jahre. Außerdem war ich für ein Jahr von meiner thailändischen Ehefrau getrennt. Heute ist der erste Tag, an dem ich wieder die Chance habe, zurückzukehren und hoffentlich glücklich zu sein." "Ich werde definitiv tauchen gehen, weil Ko Tao dafür einfach unglaublich ist und natürlich das Essen, das Essen ist irre." "In Europa, wie Sie wissen, ist es recht kalt, also haben wir uns dazu entschieden, hierhin zugehen. Wir haben zufällig den ersten Flug gebucht, wir hatten nur gesehen, dass Thailand wieder geöffnet hat, sind aber überrascht, dass es der erste Flug war." Das thailändische Finanzministerium rechnet mit rund 180.000 ausländischen Besucherinnen und Besuchern in diesem Jahr und mit rund 7 Millionen im nächsten. Verglichen mit etwa 40 Millionen im Jahr 2019 sind das niedrige Zahlen.

