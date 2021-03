Der thailändische Premierminister Prayuth Chanocha ließ sich am Dienstag mit dem AstraZeneca Impfstoff gegen Covid-19 geimpft. Eigentlich hätte er schon am Freitag geimpft werden sollen, doch nachdem mehrere europäische Länder den Impfstoff des schwedisch-britischen Herstellers aus Sorge um mögliche Nebenwirkungen zunächst nicht weiterverwenden wollten, hatte auch er den Termin vorerst verschoben. Nun sagte der fast 67-jährige Prayuth, wolle er das Vertrauen in den Impfstoff stärken. Er war der erste im Land, der geimpft wurde. Gesundheitspersonal und andere ausgewählte Gruppen in Thailand erhalten schon jetzt importierte Dosen, die Impfkampagne für den Rest der Bevölkerung soll mit lokal hergestelltem Impfstoff von AstraZeneca im Juni beginnen. Die Weltgesundheitsorganisation appellierte unterdessen, bezüglich der Anwendung von AstraZeneca nun nicht in Panik zu verfallen. Es gebe keine Beweise dafür, dass Vorfälle von Blutgerinnseln, wie sie in mehreren Ländern aufgetaucht sind, durch den Impfstoff verursacht worden seien. WHO-Direktor Tedros sagte, es sei wichtig die Impfungen gegen eine Krankheit, die weltweit mehr als 2,7 Millionen Todesfälle verursacht habe, nicht auszusetzen. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA will sich am Donnerstag treffen, um die Situation zu analysieren. Die Behörde bekräftigte schon jetzt ihre Ansicht, dass die Vorteile des Medikaments die Risiken überwiegen.

