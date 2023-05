Video The Weeknd und Lily-Rose Depp feiern "The Idol" in Cannes

STORY: Kreischalarm am Montagabend in Cannes. Abel Tesfaye, besser bekannt als Pop-Superstar The Weeknd begeisterte seine Fans am Roten Teppich von "The Idol". Die Serie des US-Bezahlsenders HBO feierte bei den Filmfestspielen am Montagabend Premiere. Tesfaye ist nicht nur Co-Autor und Produzent der Story, sondern auch erstmals als Darsteller zu sehen, an der Seite von Lily-Rose Depp. Die Tochter des Hollywoodstars Johnny Depp spielt in "The Idol" eine Sängerin, die nach einem Nervenzusammenbruch versucht, ihren Ruhm als Bühnen-Sexsymbol zurückzubekommen. The Weeknd verkörpert ihren Lover, einen Nachtclub-Boss aus Los Angeles. Sam Levinson, Schöpfer und Regisseur der Serie, zeigte sich von der Zusammenarbeit mit The Weeknd begeistert. "Er ist ein wirklich begnadeter Künstler, sowohl als Filmemacher als auch als Musiker und Schauspieler. Zu sehen, wie er es schafft, über die Geschichte, die Handlungsbögen und die Charaktere nachzudenken und dann auch noch die Musik mit ihm zu machen, war einfach eine unglaubliche Erfahrung." Ein Schauspieldebüt gibt es in "The Idol" auch für Jennie Kim, Mitglied der K-Pop-Band "Blackpink". Ob die Serie, die am 4. Juni in den USA starten soll, genauso erfolgreich wird, wie Levinsons Werk "Euphoria", muss sich zeigen. Der Jubel bei den Fans in Cannes war dem Team immerhin schon mal sicher. Mehr