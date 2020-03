Sozialkontakte einschränken - so einer der Ratschläge des Robert-Koch-Instituts. Die Übertragung des Coronavirus von Mensch zu Mensch soll eingedämmt werden. Zu dieser Einschränkung gehört auch der Verzicht auf Theater-, Club- und Museumsbesuche. Der Berliner Senat hat alle Veranstaltungen der staatlichen Einrichtungen bis auf weiteres abgesagt. Deutschlandweit haben Häuser ihre Pforten geschlossen. Manche Konzerte werden vor leeren Rängen gespielt und im Internet übertragen. Die Verbote betreffen bislang Großveranstaltungen ab 1000 Teilnehmern. Politiker aus Bund und Ländern warnen jedoch auch vor kleineren Veranstaltungen. Die Betreiber privater Musikclubs zeigen sich alarmiert, so der Sprecher des Berliner Verbandes Clubcommission, Lutz Leichsenring. "Ich sehe jetzt erst einmal, dadurch, dass wir diese Virusinfektionen haben, nur Nachteile. Und wir müssen gucken, dass wir diese Krise, die wahrscheinlich die größte ist in der Nachkriegsgeschichte für die Kulturszene dieser Stadt, dass wir die meistern." Die Probleme sind mannigfaltig: Gäste bleiben weg, Künstler reisen nicht an, Räume werden nicht vermietet, finanzielle Verpflichtungen können nicht bedient werden. Sascha Disselkamp ist Betreiber des Berliner Clubs "Sage" und weiß, was auf ihn zukommt: "Vor allen Dingen bringt es tatsächlich das Problem mit... wir haben so etwa 60, 70 Angestellte. Ich wüsste wirklich ab dem 10. April eigentlich nicht mehr, woher ich die Löhne nehmen sollte, wenn die Läden zu sind. Wir sind wirklich auf Kante genäht. Wir haben keine Rücklagen." Bund und Länder haben nun reagiert. Sie wollen Kulturschaffenden unter die Arme greifen. Wie die Bundesregierung mitteilt, sollen in Abstimmung mit den Kommunen Finanzhilfen und Mittel für Härtefälle zur Verfügung gestellt werden. Dies gelte insbesondere für freie Kulturschaffende sowie private Kultureinrichtungen. Wer genau auf Hilfe hoffen kann, war zunächst unklar.