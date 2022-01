In den 80er-Jahren herrschte er als König über die Modewelt, nun ist der Designer Thierry Mugler im Alter von 73 Jahren gestorben, am Sonntag, so eine Mitteilung auf seinem offiziellen Facebook-Account. „Wir müssen Sie mit großer Trauer über den Tod von Manfred Thierry Mugler informieren. Möge seine Seele in Frieden ruhen", hieß es dort. Breite Schultern, tiefe Ausschnitte, wagemutige Kreationen - das war die Handschrift des Franzosen mit österreichischen Wurzeln. Im Laufe seiner Karriere kleidete er Künstler wie Beyoncé, Lady Gaga, David Bowie und Duran Duran ein. „Ich werde dich vermissen, Thierry Mugler, es war eine wundervolle Zeit in unserem Leben", schrieb Sängerin Diana Ross auf Twitter. Die Kreationen von Thierry Mugler sind derzeit Gegenstand einer Ausstellung im Musée des Arts Décoratifs in Paris unter dem Titel „Thierry Mugler, Couturissime".

