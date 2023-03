STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) Thomas Tuchel, Neuer Cheftrainer FC Bayern München, am Samstag in München: "Man merkt einfach, wenn man an die Säbener Straße kommt und auch wenn mal im Ausland arbeitet, ein paar Jahre, die sind einer der größten Klubs in Europa und damit auch in der Welt der erfolgreichsten Klubs. Die DNA des Klubs ist, ist eine Verpflichtung. Sie ist ganz klar definiert. Ich glaube, dass es das auch selten gibt. Und bei den Bayern ist es einfach ganz klar, es geht ums Gewinnen. Es geht auch um die Art und Weise des Gewinnens. Aber es geht ums Gewinnen. Somit sind die Verantwortung, die Verpflichtung. Es ist klar, es kann keine Missverständnisse geben. Ich glaube, dass der Kader dementsprechend zusammengestellt ist. Und es ist einer der talentiertesten und besten Kader in Europa aktuell. Es ist eine riesige Herausforderung, eine große Freude und eine große Vorfreude von mir und meinem Trainerteam, mit diesem Kader zu arbeiten, den der FC Bayern da zusammengestellt hat. Weil er eben diese Verpflichtung fühlt, zu gewinnen. Und man kann mit diesem Kader um jeden Titel spielen. Und sie sind konkurrenzfähig auf absolut höchstem Niveau. Das ist natürlich dann auch eine große Verpflichtung für mich." Hasan Salihamidžić, Sportvorstand FC Bayern München, am Samstag in München: "Und dann habe ich Dienstagmittag mein Telefon genommen. Habe Thomas angerufen. Und dann sagt er: 'Was willst du?' Ich sage: 'Wenn du kein Bock hast, dann leg auf.' Und wir sind alle Profis. Wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass wir so ein Top-Mann jetzt brauchen. Dass wir jetzt den Trainer brauchen, der ja große Erfahrungen gesammelt hat im Ausland." Thomas Tuchel, Neuer Cheftrainer FC Bayern München, am Samstag in München: "Zum Zweijahresvertrag. Ja, ist ein Fortschritt. Bei Chelsea habe ich mit 18 Monaten angefangen zu haben. Zwei Jahre und zwei Monate. Für mich spielt es keine große Rolle. Ich fühl’ mich extrem wohl mit der Laufzeit. Es gab mal ein paar Minuten die Diskussion, ob zwei oder drei. Wissen Sie, wir können da ganz ehrlich drüber sprechen. Wenn das gut ist, dann werden wir es versuchen zu verlängern, wenn sich alle wohlfühlen. Und wenn sich irgendjemand auf dem Podium nicht wohlfühlt, dann, dann wird es auch nicht länger gehen. Egal, was auf dem Arbeitspapier steht."

