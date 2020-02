Im Freistaat Thüringen bleibt die Lage festgefahren. Denn die CDU-Fraktion im Landtag will keine Übergangsregierung unter der Führung von Christine Lieberknecht. Eine Unterstützung von Rot-Rot-Grün unter Bodo Ramelow kommt für die Partei genauso wenig infrage. Und auch schnellen Neuwahlen hat die Fraktion eine Absage erteilt. Es bleibe wenig Spielraum, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Mike Mohring. O-TON MIKE MOHRING, CDU-FRAKTIONSVORSITZENDER: "Wir sind in besonderer Weise eingebettet in die Beschlusslage der Bundespartei, wiederhole ich mich gerne noch mal, die ich richtig finde, wo sie gefasst wurde, die aber mit der Lebensrealität in Thüringen nicht übereinkommt. Und deswegen ist nicht nur Frau Lieberknecht heute, auch Dieter Althaus, zuletzt auch Bernhard Vogel bemüht, dieser Mannschaft, der CDU Thüringen, zu helfen, aus diesem Weg herauszukommen. Aber eingemauert in Beschlusslagen, lässt sich schwer Lösungen finden. Und deswegen braucht dieser Prozess, der so schwierig für Thüringen ist, auch eine Debatte, die wir noch einmal neu über eine Vermessung der CDU in dieser Frage führen müssen. Werden wir aber nicht lösen können, in dieser Frage müssen wir einen eigenen Weg gehen und den versuchen wir zu gehen." Die Landeschefin der Linken Susanne Hennig-Wellsow sagte am Dienstag, man bleibe miteinander im Gespräch. Voraussichtlich am Freitag werde es dann einen Plan geben, um die Hängepartie in Thüringen zu beenden. Auslöser der Regierungskrise war die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich Anfang Februar mit den Stimmen der Landtagsfraktionen von CDU, FDP und AfD zum Regierungschef. Dies löste bundesweit einen Sturm der Empörung aus. Kemmerich trat daraufhin zurück.