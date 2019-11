Bei ihrer konstituierenden Sitzung hat die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag bekräftigt: Es werde keine Zusammenarbeit mit der Linkspartei und der AfD geben. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag, Mike Mohrinng, am Mittwoch in Erfurt. "Wir haben erstens abstimmen lassen, wie verhalten wir uns zum Gesprächsangebot von der Linkspartei, und haben dort mit großer Mehrheit entschieden, das Gesprächsangebot nicht anzunehmen. Und ich habe daraufhin informiert, mittlerweile ist der Brief eingegangen heute in der Landesgeschäftsstelle der CDU, über das Schreiben der AfD informiert und über dortige unterschiedliche Angebote zur Tolerierung, Expertenregierung, Gesprächsangebote, auch dort haben wir mit der gleichen großen Mehrheit entschieden, diese Gespräche nicht anzunehmen. Da ist noch mal das klar, was ich seit Wochen sage - vor der Wahl und nach der Wahl: Es gibt keine Koalition mit Links, es gibt keine Koalition mit der AfD, es gibt keine Kooperation mit Links, keine Kooperation mit der AfD." Bereits vergangene Woche hatte der stellvertretende thüringische CDU-Fraktionschef Michael Heym eine Zusammenarbeit mit der AfD ins Gespräch gebracht. Er fühlt sich trotz des unterschiedlichen Abstimmungsverhaltens gut von Mohring vertreten. "Also, das will ich klipp und klar sagen. Mike Mohring hat in dieser Zeit bis zur Wahl und auch nach der Wahl hier eine klare Sprache gesprochen. Und ich bin der Meinung, dass er auch jetzt derjenige ist, der an erster Stelle das Vermögen hat, die Partei auch durch diese schwere Zeit zu führen. Ob das gelingt, wird man sehen." Mehrere Lokalpolitiker der CDU hatten sich am Montag dem Beschluss des CDU-Landesvorstandes von vergangener Woche, in dem eine Koalition mit der Linkspartei und der AfD abgelehnt wurde, widersetzt. 17 Kommunalpolitiker forderten in einer Erklärung stattdessen "ergebnisoffene Gespräche" mit der AfD. Sie kritisierten eine "Ausschließeritis" und die Bundes-CDU.