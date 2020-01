Sie stand am Dienstagvormittag im Schweizer Davos im Mittelpunkt. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist zum 50. Weltwirtschaftsforum in die Schweizer Alpen gereist, um der versammelten Elite aus Politik und Wirtschaft ins Gewissen reden. Der Klimawandel spielt bei dem Treffen in diesem Jahr eine zentrale Rolle. Neben Thunberg werden auch weitere Gesichter der "Fridays for Future-Bewegung" in Davos sein. Thunberg appellierte in Davos an die Teilnehmer, der jungen Generation stärker zuzuhören. Das Wissen und die Stimme junger Menschen stünden zwar nicht im Zentrum der Diskussion, sollten es ihrer Meinung nach aber sein, sagte die Schwedin. Die 17-Jährige betonte in Davos mit Blick auf ihre mittlerweile weltweite Bekanntheit, dass sie sich persönlich jedoch nicht darüber beschweren könne, kein Gehör zu finden. Auch US-Präsident Donald Trump kam am Dienstag im Schweizer Skiort an. Er dürfte das Augenmerks auf den Handelsstreit richten, in dem er gerade mit China ein erstes Teilabkommen unterschrieben hat. Rund 3000 Gäste werden dieses Jahr in Davos erwartet. Für die Bundesregierung werden Kanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Olaf Scholz vor Ort sein.