Ein ungleiches Paar für das erklärtermaßen gleiche Ziel: Klima-Demonstrantin Greta Thunberg trifft bei einer Klimaaktion in Wien am Dienstag mit dem Ex-Politiker und Schauspieler Arnold Schwarzenegger zusammen. Die beiden Prominenten warnen mit Blick auf den Klimawandel eindringlich vor einem "Weiter so". Man müsse in allen Bereichen des Lebens umdenken, sagte die 16-jährige Schülerin Thunberg aus Schweden. Schwarzenegger hatte sich schon in seiner Zeit als Gouverneur von Kalifornien von 2003 bis 2011 für Klimaschutz eingesetzt. Er sagte, die Träumer und die Macher müssten zusammenarbeiten. Der gebürtige Österreicher Schwarzenegger kritisierte namentlich den Autokonzern "VW": Dort betrüge man lieber, statt Elektromotoren einzusetzen, nach denen weltweit eine große Nachfrage bestehe .