Rund eine Woche nach den verheerenden Explosionen im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut laufen die Aufräumarbeiten auf Hochtouren. Doch während die Suche nach verschütteten Personen weitgehend abgeschlossen wurde, konzentrieren sich Spezialisten des deutschen Technischen Hilfswerks in Zusammenarbeit mit libanesischen Ingenieuren auf strukturelle Schäden an den Gebäuden in der Gegend der Katastrophe. Ingenieur Jürgen Glasemann am Montag in Beirut: "Wir haben vorhin zum Beispiel ein Gebäude gesehen, wo offensichtlich vorher noch nicht erkannt worden ist, dass die Struktur so stark beschädigt ist, dass die da noch drin lebenden Menschen eigentlich einer akuten Gefahr unterliegen. Und wir haben sofort weitergeleitet, dass das zu evakuieren ist." Anfangs waren etwa 50 deutsche Freiwillige als Suchtruppe nach Beirut entsandt worden. Für den nun folgenden Teil der Überprüfung der Gebäude bleiben nach Angaben des THW 12 Teammitglieder weiterhin in dem krisengeplagten Land. Nach tagelangen Protesten hatte die Regierung am Montag ihren Rücktritt angekündigt, bleibt aber übergangsweise im Amt. Demonstranten in Beirut werfen der politischen Führung Versagen und Korruption vor. Der Wiederaufbau dürfte den Libanon viele Milliarden Euro kosten.

Mehr