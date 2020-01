Es sind schwere Zeiten für Thyssenkrupp. Der Konzern schreibt seit Jahren rote Zahlen, sehr zum Ärger der Aktionäre. In der Stahlsparte sucht das Unternehmen nach dem gescheiterten Zusammenschluss mit Tata Steel Europe neue Partner. Zudem wird es einen Abbau von Arbeitsplätzen geben. Thyssenkrupp will rund 6000 der etwa 160.000 Jobs abbauen, darunter 2000 in der Stahlsparte. Seit Jahre habe das Unternehmen einen negativen Cashflow sagte Konzernchefin Martina Merz auf der Hauptversammlung am Freitag in Bochum: "Allein im vergangenen Geschäftsjahr haben wir über eine Milliarde Euro mehr ausgegeben als eingenommen. Es gibt zwar viele gute Ansätze für Verbesserungen, aber bislang konnte viel zu wenig davon umgesetzt werden. Ein wesentlicher Grund dafür ist offensichtlich. Der finanzielle Spielraum ist seit Jahren massiv eingeschränkt." Merz versprach den Aktionären des kriselnden Traditionskonzerns allerdings auch die Rückkehr zu besseren Zeiten. Mit dem Verkauf der milliardenschweren Aufzugsbranche will der Konzern den "Reset-Knopf" für die Bilanz drücken. Für die Aufzugssparte sind mehrere Bieter im Rennen. Bis Ende Februar solle eine Entscheidung über den Verkauf fallen, der mehr als 15 Milliarden Euro einbringen dürfte. "Thyssenkrupp wird sich mit der Elevator-Transaktion endlich wieder freischwimmen können. Wir verschaffen uns genügend Abstand zu gefährlichen Untiefen und Klippen. Der Einschnitt ist schmerzhaft, aber er macht Thyssenkrupp wieder manövrierfähig und eröffnet den verbleibenden Einheiten die Chance, aus eigener Kraft ihre Zukunft unternehmerisch zu gestalten." Thyssenkrupp werde künftig wieder ein solide aufgestelltes Unternehmen sein und auf mehreren Säulen stehen, sagte Merz. Der Umbau werde mit vielen kleinen Schritten vorangetrieben und nicht als so wörtlich "Big Bang".