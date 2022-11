STORY: Die deutschen Firmen rechnen fest mit einer Rezession und stellen sich für die nächsten zwölf Monate auf einen weiteren Wirtschaftseinbruch ein. Der deutsche Industrie- und Handelskammertag hat bundesweit 24.000 Betriebe aus allen Branchen nach ihren Erwartungen befragt. Das Ergebnis: der DIHK rechnet mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 3 Prozent, wie Ilja Nothnagel, Mitglied der Hauptgeschäftsführung, am Mittwoch sagte. "Die Antworten lassen darauf schließen, dass für die Wirtschaft noch schwere Zeiten anstehen werden. Wir erleben zwar ein relativ gutes Lagebild. Das hat zum einen damit zu tun, dass gerade binnnenorientierte Branchen, also Gastgewerbe zum Beispiel oder auch der Tourismus im Sommer, das erste Mal wieder ohne große Corona-Regularien arbeiten konnten. Zum anderen erleben wir aber auch einen Anteil an Optimisten, den wir so niedrig noch nie gesehen haben in unserer Konjunktur. Umfrage: Nur acht Prozent der Unternehmen blicken deutschlandweit optimistisch auf die nächsten Monate in ihren Geschäftszahlen. Und das ist schon ein sehr, sehr deutliches Zeichen dafür, wie schwierig die Lage derzeit von den Unternehmen eingeschätzt wird." In diesem und im nächsten Jahr rechnet der DIHK mit jeweils rund acht Prozent Inflation. Vor allem die Energiekrise belastet die Wirtschaft offenbar über fast alle Branchen hinweg. In der Umfrage stuften 82 Prozent aller Betriebe die Energie- und Rohstoffpreise als Geschäftsrisiko ein - so viele wie nie.

