Trauer in Atlanta. Menschen haben am Mittwoch Blumen, Kerzen und Schilder vor dem Massagesalon Gold Spa abgelegt, als Zeichen der Anteilnahme. Am Dienstagabend hatte eine bewaffnete Person dort drei asiatische Frauen getötet. Für die Anwohner der Hauptstadt des US-Bundesstaates Georgia sind diese jüngsten Angriffe schwer zu verarbeiten. "Traurig. Es macht traurig, die letzten anderthalb Jahre, mit allem, was in diesem Land passiert ist, von Black Lives Matter bis zu all dem, was nun asiatischen Personen passiert ist. Es ist einfach sehr traurig und es muss aufhören." "Oh, es beunruhigt mich, das ist so traurig. Ich kann nicht glauben, dass jemand so etwas tatsächlich tun kann. Und dann auch noch an einem Ort wie diesem." Insgesamt wurden acht Menschen erschossen, sechs davon Frauen mit asiatischer Abstammung. Die Angriffe richteten sich gegen Personen in Massagesalons in und rund um Atlanta. Nach Angaben der Polizei wurde der mutmaßliche Täter, ein 21-jähriger Mann, im südlichen Georgia verhaftet. Über das mögliche Motiv wurde bisher noch nichts bekannt.

