Während eines Besuchs beim Zahnarzt sprühen zwar nicht die Funken, aber doch die Spucke. Und überhaupt ist das zahnärztliche Personal sehr nah dran an der Atmung des Patienten. In Zeiten der Pandemie ist das eine heikle Angelegenheit. Zahnmediziner Ilker Sentürk aus Oberhausen hat sich etwas einfallen lassen, um sich und seine Mitarbeiter und damit auch seine Patienten vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Er bestellte Spezialhauben im Internet, mit denen er und seine Mitarbeiterinnen entfernt an Tiefseetaucher erinnern und die eigentlich in der chemischen Industrie Anwendung finden. "Es kam daher, weil die Infektionszahlen in den Medien immer größer wurden und die Todesfallzahlen ja auch. Und da haben wir uns gedacht, dass wir irgendetwas machen müssen, um den Patienten die Sicherheit zu gewährleisten, nicht nur für die Patienten, sondern auch für mich und meine Mitarbeiter auch. Und da haben wir im Internet recherchiert und sind auf diese Hauben gestoßen." Auf dem Rücken trägt der Zahnarzt ein Gebläse, das die Luft durch zwei FFP3-Filter drückt. Ein Schlauch leitet die gefilterte Luft dann in die Haube. "Es ist gewöhnungsbedürftig, weil durch das Gebläse ist der Geräuschpegel doch relativ stark, aber man gewöhnt sich daran." Doch der Zahnärztekammer war das nicht Schutz genug. Es wurde darüber diskutiert, dass die Luft beim Ausatmen nicht gefiltert werde. Daher setzt die Praxis Sentürk noch eins obendrauf: Zusätzlich zur Haube tragen die Zahnärzte nun eine FFP2-Maske. Julia Köster findet's gut. "Ich finde es sehr gut, dass mein Zahnarzt seine Mitarbeiter, sich selbst und die Patienten erweiternd schützt. Klar, durch FFP2-Masken oder medizinische Masken hat man einen gewissen Schutz. Aber ich finde es beneidenswert, dass man sich weitere Gedanken darüber macht, inwieweit man sich und seine Patienten, und vor allem die Mitarbeiter, weiter schützen kann. Und ich finde, in den harten Coronazeiten, die ernst genug sind, ist es doch auch schön, wenn man auch mal wieder ein bisschen schmunzeln kann, weil es vielleicht ein bisschen aussieht wie ein Astronaut." Schmunzeln beim Zahnarzt. Ein erfreulicher Nebeneffekt in sonst so angespannten Zeiten.

