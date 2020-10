In Berlin hat am Mittwoch unter strengen Sicherheitsvorkehrungen der Prozess gegen den Tatverdächtigen im sogannten Tiergartenmord begonnen. Dem Angeklagten wird Mord sowie Verstoß gegen das Waffengesetz zur Last gelegt. Am 23. August 2019 war ein Tschetschene mit georgischer Staatsangehörigkeit im Kleinen Tiergarten in der Nähe des Regierungsviertels aus nächster Nähe erschossen worden. Der Tatverdächtige, ein 55-jähriger Russe, wurde noch am selben Tag gefasst und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. In ihrer Anklage gegen ihn geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass Russland den Mord bei ihm in Auftrag gegeben hatte. Ronald Georg, Vetreter des Generalbundesanwalts: "Nach dem Ergebnis der Ermittlungen ist der Angeklagte hinreichend verdächtig, den georgischen Staatsangehörigen tschetschenischer Abstammung Tornike Khangoshvili am 23. August 2019 in Berlin in der Parkanlage Kleiner Tiergarten erschossen zu haben. Es handelt sich nach unseren Erkenntnissen um einen Auftragsmord staatlicher russischer Stellen. Aus Sicht der russischen Regierung war das Tatopfer ein Staatsfeind, insbesondere deshalb, weil der Getötete im Tschetschenienkrieg gegen Russland gekämpft hatte." Das Mordopfer war von den russischen Behörden als Terrorist eingestuft worden. Der sogenannte Tiergartenmord hatte eine Krise in den deutsch-russischen Beziehungen ausgelöst. Moskau hatte auf die Vorwürfe aus Deutschland mit der Ausweisung zweier deutscher Diplomaten reagiert. Der Prozess ist auf 25 Hauptverhandlungstermine angelegt und soll bis Ende Januar dauern. Je nach Beweisaufnahme könnte er sich nach Angaben des Gerichts aber auch noch verlängern.

