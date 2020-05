Tierische Freude in München - nach langen Wochen der Abstinenz haben endlich wieder die Biergärten geöffnet. Und ein Biertisch der ganz besonderen Art steht bei Corinna Schmitt auf dem Balkon. Bierkrug und Teller - alles im Miniaturformat für ihren speziellen Gast: ein rotes Eichhörnchen. Genüsslich knabbert das putzige Tierchen an einer Nuss und fischt sich dann noch eine Rosine aus dem Bierkrug: „Das erfreut einen richtig in der Früh. Das sind so putzige Tierchen. Mittlerweile holt es auch Nüsschen aus der Hand oder kommt rein. Wenn es regnet, lassen wir es auch rein, hopst dann ein bisschen durch die Wohnung durch, schaut sich um, hinterlässt auch mal ein kleines Dankeschön." Seit einigen Wochen bekommt Corinna Schmitt regelmäßig Besuch von dem kleinen Nager. Schließlich wird die Wildtierfütterung professionalisiert: der Sohn von Freunden, der aufgrund der Corona-Pandemie gerade viel Freizeit hat, bastelt eine Bierbank - gerade so groß, dass „Madame" darauf Platz nehmen und die Brotzeit genießen kann: „Am liebsten isst es die Sonnenblumenkerne, die saugt es auf, wie ein Staubsauger. Auch sehr gerne Haselnüsse und Walnüsse, Rosinen." Die Familie arbeitet coronabedingt gerade im Home-Office und freut sich über die tierische Abwechslung. Neugierig schaut „Madame" in die Kamera, schnappt sich noch eine Nuss und zischt ab - wahrscheinlich ins Squirrel-Homeoffice.