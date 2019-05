Unzufrieden sind sie - und sie zeigen es. In der albanischen Hauptstadt Tirana ist es bei Protesten gegen die sozialistische Regierung zu Ausschreitungen gekommen. Einige, zum Teil vermummte Teilnehmer einer Demonstration der Opposition warfen am Samstag Molotow-Cocktails, Knallkörper und Farbbeutel gegen den Eingang des Büros von Ministerpräsident Edi Rama und gegen das Parlamentsgebäude. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Nach Angaben der Einsatzkräfte und von Reportern wurden etwa ein Dutzend Polizisten und mehrere Demonstranten verletzt. Die Proteste halten seit Februar an. Die Opposition fordert Neuwahlen, so auch Lulzim Basha, Chef der Demokratischen Partei, die Verbindungen zur Europäischen Volkspartei hat und sich als Gegenentwurf zur Sozialistischen Partei im Land versteht. Die Menge skandierte am Samstag "Wir wollen ein europäisches Albanien". Der Slogan wurde von der Demokratiebewegung 1990 geprägt, als der Balkanstaat sich vom Kommunismus verabschiedete. Die Oppostion behauptet, die Parlamentswahlen von 2017 seien manipuliert worden und fordert Neuwahlen. Die Regierung will davon nichts wissen. Die EU und die USA erkennen die Regierung in Tirana als legitim an. Die US-Botschaft verurteilte die Ausschreitungen. Die Gewalt widerspreche dem Anspruch der Opposition, die Demokratie in Albanien zu stärken.