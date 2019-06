Um den Ausweichverkehr durch die Dörfer und Gemeinden zu verringern, führt die Tiroler Polizei wieder Kontrollen an den für Transitverkehr gesperrten Bundesstraßen durch und schickt mögliche Mautflüchtlinge auf die Autobahn zurück. Der Stellvertretende Leiter der Landesverkehrspolizei Tirol, Günther Salzmann, begründete die Aktion am Samstag wie folgt: "Diese Maßnahme wurde deshalb getroffen, um das niederrangige Straßennetz, speziell hier Landesstraßen vom Verkehr, Ausweichverkehr speziell, zu befreien, damit weniger Verkehr auf diesen Landesstraßen unterwegs ist. Es handelt sich hier wirklich zum Teil um sehr kurvige Straßen, um sehr enge Straßen, die gar nicht wenig Engstellen aufweisen und wenn hier wesentlich viel Verkehrsaufkommen herrscht, speziell Ausweichverkehr, dann kommt es unweigerlich zu Stauungen und dann geht einfach nichts mehr weiter." Salzmann betonte, dass alle Fahrzeuge kontrolliert würden. Es betrifft also nicht nur den ausländischen Pkw-Lenker, sondern genauso auch die Inländer. Den zurückgewiesenen Autofahrern sprach Salzmann ein Lob aus. Der Großteil von ihnen verhalte sich sehr kooperativ. Es gäbe den einen oder anderen Einzelfall, der natürlich mit dieser Maßnahme nicht zufrieden wäre. Aber nach Gesprächen seien schlussendlich alle wieder zurückgefahren. Für Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder handelt es sich jedoch um eine „un-europäische Maßnahme", die er verurteile, sagte er am Freitag in München: "Ich finde es schade, die Art und Weise wie man als Nachbarn letztlich miteinander umgeht. Das sind alles so Maßnahmen, die eigentlich un-europäisch sind, weil sie führen dazu, dass man Grenzregionen gegeneinander ein bisschen in Stellung bringt. Das ist schade und das ist aus unserer Sicht auch das falsche Signal. Wir sind fest überzeugt, das Ganze muss jetzt einmal grundsätzlich geklärt werden. Und zwar „grundsätzlich" heißt, auf europäischer Ebene." Die Sperrungen in Österreich sollen an allen Wochenenden bis Mitte September gelten. Allein vergangene Woche hinderte die Tiroler Polizei nach eigenen Angaben so rund 1.000 Fahrzeuge an der Weiterfahrt.