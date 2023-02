STORY: Diese Filmaufnahmen sind zwar aus dem Jahr 1986 wurden aber erst jetzt veröffentlicht. Sie zeigen erste Impressionen des Wracks des legendären Luxusliners "Titanic", der bei seiner Jungfernfahrt im Jahr 1912 von Southampton nach New York, einen Eisberg rammte und sank. Von den schätzungsweise 2.223 Passagieren an Bord starben 1.517. Über 70 Jahre lang suchte man das Wrack vergeblich. Bis es dann 1985 endlich entdeckt wurde. Und im Jahr darauf unternahm das Forschungs-U-Boot "Alvin" erste Beobachtungen des gesunkenen Schiffs, das in einer Tiefe von rund 3.800 Metern liegt und mehrfach geborsten ist. Das Filmmaterial wurde nun anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Oscar-prämierten Films "Titanic" von James Cameron veröffentlicht.

