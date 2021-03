Gerechtigkeit für Victoria - einer der Schriftzüge, den Demonstranten in Mexiko Stadt auf eine Mauer gesprüht haben. Am Montag waren sie auf die Straße gegangen, um gegen Polizeigewalt zu protestieren. Am vergangenen Samstag war die 36-jährige Victoria Salazar Arriaza in Polizeigewahrsam ums Leben gekommen. Ein Video zeigt eine Polizistin, die auf Rücken der Frau kniete. Laut Autopsie-Bericht starb Victoria Salazar Arriaza an einer Fraktur der Wirbelsäule. Das hat die zuständige Staatsanwaltschaft mitgeteilt. "Wir glauben nicht, dass die Regierung es schaffen wird, Gewalt gegen Frauen zu verhindern. Wir organisieren uns, um gemeinsam für unsere Rechte zu kämpfen und so der systematischen Gewalt gegen Frauen ein Ende zu setzen." Die Verstorbene war von vier Einsatzkräften der Polizei festgenommen worden, im Touristenort Tulum an der Karibikküste. Eine Ermittlung wegen Mordes wurde eingeleitet. Drei Polizisten und eine Polizistin wurden festgenommen. Alle vier werden sich nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft wegen Femizids, wegen der Tötung eines Frau aufgrund ihres Geschlechts, verantworten müssen. Salazar hinterlässt zwei Töchter im Alter von 15 und 16 Jahren. Ihr Fall erinnert an den von George Floyd in den USA. Der Afroamerikaner war im vergangenen Mai gestorben, nachdem ein mittlerweile wegen Mordes angeklagter Polizist rund neun Minuten auf seinem Hals gekniet hatte.

Mehr