An Bord dieser Fähre befinden sich am Mittwoch diejenigen, die ihre Reise über das Mittelmeer überlebt haben. Im spanischen Motril legt das Schiff an, mehrere Migranten gehen an Land und werden dort bereits von Polizei und Helfern erwartet. Doch nach mindestens 20 Menschen suchten die spanischen Einsatzkräfte zunächst vergeblich, wahrscheinlich sind sie tot. Ihr Boot war nach Angaben der Retter am Dienstag als vermisst gemeldet worden, mit 49 Personen an Bord. Von Marokko aus war es demzufolge in See gestochen, wo es das Passagierschiff am Mittwoch ortete. 27 Menschen wurden gerettet, einige mit einem Hubschrauber. Die Zahl der Migranten, die Europa über den Seeweg erreichen, sinkt seit 2015 kontinuierlich. Ein Grund dafür sind die verstärkten Grenzschutz-Maßnahmen der Europäischen Union. Laut dem aktuell im Kontext des Weltflüchtlingstages am Donnerstag veröffentlichten UN-Flüchtlingsbericht befinden sich weltweit so viele Menschen auf der Flucht wie seit mindestens 70 Jahren nicht mehr. Anders als öffentlich wahrgenommen, fliehe der größte Teil der Menschen in arme Länder. Nur etwa 15 Prozent suchten Schutz in reicheren Gebieten.