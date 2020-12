In einer Wohnung in diesem Haus am Rande der Millionenmetropole Tokio sollen die Morde geschehen sein, für die ein 30-jähriger Japaner nun zum Tode verurteilt wurde. Ein Bezirksgericht in der japanischen Hauptstadt hielt es für erwiesen, dass der sogenannte Twitter Killer im Jahr 2017 neun Menschen umbrachte. Demnach soll er seine Opfer über das soziale Netzwerk kontaktiert, schließlich ermordet, zerteilt und die Leichenteile in seiner Wohnung gelagert haben. Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft hatte der Mann seine Opfer zu sich eingeladen, nachdem diese Selbstmordgedanken geäußert hatten. Er habe versprochen, ihnen zu helfen. Die Verteidigung behauptete, der Angeklagte habe die neun Menschen mit deren Einverständnis getötet. Die Richter jedoch kamen zu einer anderen Ansicht. Der Verurteilte habe nicht auf Verlangen gehandelt und sei außerdem voll schuldfähig. "Man spricht weltweit viel über die Abschaffung der Todesstrafe, aber er hat neun Menschen getötet", so dieser Renter auf die Frage, ob die Strafe noch angemessen sei. "Ich denke, es gibt keine andere Wahl, als ihn zum Tode zu verurteilen." Und diese junge Frau meint: "Warum auch immer er es getan hat, er muss für die Morde zur Rechenschaft gezogen werden. Ich denke, dass er die im Rahmen des japanischen Rechts vorgesehene Höchststrafe bekommen muss." In Japan wird die Todesstrafe durch den Strang und ohne vorherige öffentliche Ankündigung vollstreckt.

Mehr