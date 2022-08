STORY: Es sprudelt aus der Kanalisation und strömt durch die Straßen von Seoul. Wassermassen haben Teile der südkoreanischen Hauptstadt in der Nacht zu Dienstag lahmgelegt. Behörden berichteten am Morgen von mehreren Toten und Vermissten im Raum Seoul. Unterführungen, und U-Bahn-Stationen wurden überschwemmt. In mehreren Vierteln, wie etwa dem schicken Szenebezirk Gangnam, fiel der Strom aus. Viele Menschen saßen in Wohngebäuden und Geschäften fest. Auch für diese Augenzeugin ging nichts mehr. “Das hat mich an die Titanic erinnert. Ich hatte so viel Angst. Meine beiden kleinen Söhne warteten zu Hause, also wollte ich zurück, es lag ja nur 10 Minuten weit weg. Aber ich konnte mich nicht wegbewegen, die Situation war unglaublich. Heute habe ich definitiv den Klimawandel gespürt. Situationen wie diese werden durch ihn verursacht." In einigen Stadtteilen von Seoul fielen am späten Montagabend mehr als 140 mm Regen pro Stunde. Die koreanische Wetterbehörde sprach von den heftigsten Niederschlägen seit Jahrzehnten. Und weiterer Regen ist vorhergesagt. Die Meteorologen gaben für die Hauptstadt Seoul und die angrenzen Provinzen Unwetterwarnungen heraus.

