In Köln warnen die Behörden davor, Glukose-Präparate, die in der Kölner Heilig Geist Apotheke hergestellt und ausgehändigt wurden, einzunehmen. In der vergangenen Woche waren eine 28-jährige Frau und ihr neugeborenes Baby nach der Einnahme des Präparats gestorben, teilte die Polizei mit. Auch eine weitere Frau hatte dieses Medikament zu sich genommen. Als sich aber Komplikationen einstellten, brach sie die Einnahme ab. Die Bevölkerung ist aufgerufen, etwaige Restbestände des Präparats bei der nächsten Polizeiwache abzugeben. Einige Passanten zeigten sich am Dienstagmorgen in der Stadt am Rhein extrem verunsichert: "Das ist nachdenklich, darüber nachzudenken ... Natürlich ist es schrecklich. Das ist so ein Schock. Ich bin Mitarbeiterin von diesem Krankenhaus. Ich habe das nah erlebt. Jetzt wissen wir mindestens den Grund, was ist passiert. Und manchmal muss man schon überlegen. Natürlich. Ja, das Vertrauen ist ein bisschen eingeschnappt." "Ich bin mir unsicher, welche Medikamente, welche Glukose oder welche Nahrung ich dann kaufen soll in der Apotheke dann. Ein bisschen ängstlich, also, Angst habe ich jetzt. Wir haben gerade davon geredet. Ich habe gerade gesagt bei ihr." "Ich nehme ja alle Medikamente von hier. Neun Sorten." "Ich weiß es nicht, ich bin unsicher, ob ich dann trauen soll oder nicht." Die Ermittler haben mittlerweile die Apotheke durchsucht und Beweismittel sichergestellt. Zudem darf der Apotheker das besagte Mittel nicht mehr vertreiben. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.