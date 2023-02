STORY: Die heftigen Waldbrände in Chile haben haben mehrere Menschenleben gefordert. Behörden sprachen am Samstag von mindestens 13 Toten und Hunderten zerstörten Häusern. Rund 14.000 Hektar Land sind abgefackelt. Die sommerliche Hitzewelle hat Dutzende Feuer ausgelöst. Staatspräsident Gabriel Boric unterbrach am Freitag seinen Sommerurlaub und reiste nach Nuble und Biobio, Hunderte Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago. In den beiden Region leben insgesamt fast zwei Millionen Menschen. "Wir sind bei Ihnen. Die Regierung setzt ihre ganze Kraft ein, um die Brände zu bekämpfen und den Opfern in diesem Moment beizustehen. Es tut uns sehr leid. Die Familien und Angehörigen der Toten werden unsere ganze Hilfe bekommen." In beiden Gebieten wurde der Katastrophenfall ausgerufen, das ermöglicht die Entsendung von Soldaten und zusätzlichen Ressourcen. Auch aus Brasilien und Argentinien wird Hilfe erwartet. Für die Regionalhauptstadt Chillan sagte Meteorologen Temperaturen von fast 40 Grad Celsius und starke Winde voraus.

