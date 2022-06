STORY: Die traurigen Meldungen über tödliche Angriffe mit Schusswaffen in den USA setzen sich fort. Am Donnerstagabend wurde in einer Kirche in einem Vorort im US-Bundesstaat Alabama auf drei Personen geschossen, zwei kamen dabei ums Leben, bevor der mutmaßliche Täter in Gewahrsam genommen werden konnte, wie die Polizei mitteilte. Die Schüsse ereigneten sich in der St. Stephen's Episcopal Church in Vestavia Hills. Der Ort hat rund 40.000 Einwohner und liegt etwa 10 Kilometer südöstlich von Birmingham. Bisher gibt es noch keine weiteren Angaben zu dem mutmaßlichen Täter und auch zu einem möglichen Motiv äußerte sich die Polizei noch nicht. Laut der Webseite "The Gun Violence Archive" gab es seit Beginn des Jahres bereits 267 sogenannte Mass Shootings. Die Organisation zählt dabei offizielle Angaben über Vorfälle, bei denen in den USA durch Angriffe mit Schusswaffen mindestens vier Personen verletzt wurden.

