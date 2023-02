STORY: Ein Schild am Ufer des Swan River hier im westaustralischen Perth warnt vor der Gefahr - dennoch ist ein Haiangriff hier nun einer 16-Jährigen zum Verhängnis geworden. Die junge Frau war am Samstagnachmittag von einem Hai gebissen und dann von Rettern aus dem Wasser gezogen worden. Ihre Verletzungen waren aber so schwerwiegend, dass sie noch am Ort des Geschehens verstarb, so Paul Robinson von der örtlichen Polizei: "Zeugen haben uns gesagt, dass sie mit Freunden auf dem Fluss war, sie waren auf Jetskis unterwegs, möglicherweise hatten sie Delfine gesehen und das Mädchen sprang ins Wasser, um mit ihnen zu schwimmen." Die Ermittler hatten zunächst keine Informationen darüber, um welche Art von Hai es sich gehandelt haben dürfte. Der letzte tödliche Haiangriff an der Küsten Westaustraliens hatte sich im November 2021 ereignet. Damals starb ein 57 Jahre alter Mann ebenfalls in Perth, nach der Attacke eines Weißen Hais. Mehr als einhundert verschiedene Arten von Haien leben in den Gewässern vor Westaustralien. Bullenhaie werden immer wieder in Flüssen der Gegend gesichtet.

