STORY: Bei einem Schiffsbrand vor der Küste Indonesiens sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Rettungskräften gelang es nach eigenen Angaben, mehr als 300 Menschen lebend aus dem Meer zu bergen, darunter auch Kinder. Zuvor hatte die Behörde in Kupang von 240 Geretteten gesprochen. Die Sucharbeiten dauerten am Dienstag weiter an. Laut Angaben eines Rettungsbeamten hatte das Schiff am Montag in der Nähe der Provinz Ost-Nusa Tenggara Feuer gefangen. Warum, war zunächst unklar. Ein Beamter der örtlichen Transportbehörde wurde von der staatlichen Nachrichtenagentur Antara mit den Worten zitiert, das Schiff sei fahrtüchtig gewesen.

